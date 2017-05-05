İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 98 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir merkez, Ankara, Aydın, Manisa ve Antalya'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 98 şüpheli gözaltına alındı.
ASKER, ÖĞRETMEN VE DOKTOR ŞÜPHELİ
Gözaltına alınanlar arasında görevde olan asker, öğretmen, doktorların yanı sıra örgütün esnaf yapılanmasında yer aldıkları belirtilen şüphelilerin bulunduğu, bazı zanlıların ise örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öğrenildi.
Zanlıların, örgüt adına para toplayarak terör örgütüne finans sağladıkları, eleman temini için çalıştıkları ve örgütün talimatları doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.