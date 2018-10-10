İzmir merkezli terör operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün sözde kurucularından olan ve Almanya'da öldükten sonra İzmir'de gömülen örgüt mensubunun cenazesinde örgüt propagandası yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

18 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan yakalama ve arama kararına istinaden, İzmir, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de örgütün paralelinde faaliyet gösteren bir sendikanın da bulunduğu 18 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

DOKÜMAN VE DİJİTAL MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda hakkında toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler, ifade işlemleri için İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.