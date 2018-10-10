taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0942
Euro
7.0066
Altın
1186.845
Borsa
96270.06
Gram Altın
232.904

İzmir merkezli terör operasyonu

İzmir merkezli 4 ilde, terör örgütü TKİP'e yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

AA | 10.10.2018 - 12:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir merkezli terör operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün sözde kurucularından olan ve Almanya'da öldükten sonra İzmir'de gömülen örgüt mensubunun cenazesinde örgüt propagandası yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

18 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan yakalama ve arama kararına istinaden, İzmir, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de örgütün paralelinde faaliyet gösteren bir sendikanın da bulunduğu 18 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

DOKÜMAN VE DİJİTAL MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda hakkında toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler, ifade işlemleri için İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'de af çıktı

Suriye'de af çıktı

235
Prof. Celal Şengör: Kendi dışkımı yedim

Prof. Celal Şengör: Kendi dışkımı yedim

329
Türkiye'ye gelen 15 kişilik Suudi timi tespit edildi

Türkiye'ye gelen 15 kişilik Suudi timi tespit edildi

97
Türkiye'de yaşayan Suriyeliler istatistiği

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler istatistiği

146
ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız

ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız

53
Cemal Kaşıkçı olayında dünya veliaht prensi suçluyor

Cemal Kaşıkçı olayında dünya veliaht prensi suçluyor

62
Suudi ekipte delilleri yok eden isim: Al Tubaigy

Suudi ekipte delilleri yok eden isim: Al Tubaigy

103
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM