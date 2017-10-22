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İzmir Narlıdere metrosunun ihalesi 20 Aralık'ta

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7.2 kilometrelik Fahrettin Altay-Narlıdere Metro hattının yapımı için 20 Aralık'ta uluslararası ihaleye çıkacak

22.10.2017 - 16:04
  1. Haberler
  2. Projeler

İnşaat çalışmaları sırasında günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için hat 'derin tünelle' geçilecek. İzmir metrosunu Evka 3'ten Fahrettin Altay'a kadar uzatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de hattı Narlıdere'ye kadar ulaştırarak toplam hat uzunluğunu 26 kilometreye çıkaracak.

İzmir Narlıdere metrosunun ihalesi 20 Aralık'ta

İHALE 20 ARALIK'TA GERÇEKLEŞECEK

Güzergah üzerindeki günlük yaşamı ve sosyal hayatı etkilememesi için derin tünelle geçilecek metro hattının ihalesi 20 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7.2 kilometre uzunluğunda, 7 istasyondan oluşacak F.Altay - Narlıdere hattı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile kredi sözleşmesini imzaladı ve yapım işinin ihalesi için gerekli prosedürleri tamamlayarak uluslararası ihale ilanına çıktı.

İzmir Narlıdere metrosunun ihalesi 20 Aralık'ta

2018 YILI BAŞLARINDA YAPIMINA BAŞLANACAK

2 aşamalı ihalenin ilk aşaması 20 Aralık 2017 tarihinde yapılacak. İlk aşamada teknik teklifler sunulacak; gerekli değerlendirme sonucu 2. aşamaya geçilerek mali teklifler alınacak. İhale aşamasının tamamlanmasının ardından 2018 yılı başlarında hattın yapımına başlanılması hedefleniyor.

7 istasyondan oluşan F.Altay -Narlıdere hattında Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastane, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Narlıdere, Siteler ve Kaymakamlık istasyonları yer alıyor.

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