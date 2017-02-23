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İzmir Ödemiş'te fuhuş şebekesine operasyon: 11 gözaltı

Metruk evlerde yabancı kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

23.02.2017 - 12:59
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Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Fakülte Caddesi'ndeki tadilatı yatırılan metruk evlerde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını belirledi.

Bunun üzerine fuhuş yapılan evler ile fuhuş yaptıran ve yapanlar tek tek tespit edilip, yaklaşık iki ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Şebeke yönetecilerinin telefon görüşmeleri fuhuş trafiğini ortaya çıkardı.

İzmir Ödemiş'te fuhuş şebekesine operasyon: 11 gözaltı

Görüşmelerden fuhuş pazarlığının şebekenin yöneticileri ile yapıldığı, fuhuş yapan kadınların kazandıkları paranın yüzde 50'sini onlara verdikleri tespit edildi. Ödemiş Toptancı Hali'ndeki bir kişinin, polisin bölgede rutin kontroller yaptığı zamanlarda, fuhuş şebekesi yöneticilerini,  "Polisler bölgede, dikkatli olun" diyerek uyardığı da telefon görüşmelerinden belirlendi.

İzmir Ödemiş'te fuhuş şebekesine operasyon: 11 gözaltı

Fuhuş şebekesinin hiyerarşik yapısı ve iletişimin şeması tespit edilip, yeterli delillere ulaşılmasının ardından geçen 21 Şubat'ta operasyona başlandı. 12 polisin katılımıyla 9 ayrı adrese 'Fakülte-1' adı altında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuş şebekesinin lideri B.E. (42), yöneticileri N.E. (28) ve M.S. (42), üyeleri G.B. (26), H.D. (29), B.K. (32), E.A. ve M.K. ile fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu kadınlar N.B. (37), V.N. (39) ve A.A. (43) gözaltına alındı. Şebeke üyeleri arasında bulunan M.K. isimli kadının da erkeklerle para karşılığı birlikte olduğu belirlendi.

İzmir Ödemiş'te fuhuş şebekesine operasyon: 11 gözaltı

Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda, fuhuştan elde edildiği belirlenen 44 bin 690 lira ve 3 bin 34 dolar, bir miktar ziynet eşyası, 4'ü ruhsatsız 6 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, fuhuş organizasyonunda kullanıldığı belirlene 8 cep telefonu, tapu evrakları, banka dekontları, hesap cüzdanları, fuhuşa ait kayıtların tutulduğu defterler ve not kağıtları ele geçirildi.

İzmir Ödemiş'te fuhuş şebekesine operasyon: 11 gözaltı

Gözaltına alınan şüphelilerden fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu dördünün zührevi hastalıklar yönünden sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilecekleri bildirildi. Suç örgütü kurmak, yaralama, fuhuşa aracılık etmek, evrakta sahtecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hırsızlık ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet gibi suçlardan poliste çok sayıda suç kaydı bulunan fuhuş şebekesinin yönetici ve üyeleri 7 kişinin polisteki işlemlerinin halen sürdüğü bildirildi.

İzmir Ödemiş'te fuhuş şebekesine operasyon: 11 gözaltı

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