İzmir Opera Binası'nın ikinci ihalesi 26 Nisan'da

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka'da inşa edilecek, projesi yarışmayla elde edilen opera binası için 26 Nisan'da ihale yapılacak.

Aralık 2016'da yapılan ilk ihale, beş teklifin de geçersiz olması gerekçesiyle iptal olmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, projesini 'Ulusal Mimari Yarışma' ile belirlediği, mimarisi ve teknik donanımı ile Avrupa'daki sayılı örnekler arasında yer alacağı açıklanan yeni opera binası için ikinci kez yapım ihalesine çıktı.

İKİNCİ İHALE 26 NİSAN'DA

Aralık ayında gerçekleştirilen ve 5 firmanın teklif verdiği ihalenin inceleme ve değerlendirme süreci sonuda İhale Komisyonu, tekliflerin hiçbirini geçerli bulmadı. Komisyon, ihalenin yenilenmesine karar verdi. Cumhuriyet tarihindeki 'opera sanatına özel ilk yapı' olacağı belirtilen proje için ikinci ihale 26 Nisan'da yapılacak.

Opera binası, otopark ve çevre düzenlemesini kapsayan ihale şartnamesine göre inşaat yer tesliminden itibaren 1350 günde tamamlanacak. Buna göre 2017 yılı içinde başlayacak İzmir Opera Binası inşaatı zamanında tamamlanırsa 2020 yılının ortalarında bitecek.

CUMHURİYET TARİHİNİN OPERA SANATINA İLK ÖZEL BİNASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi yapının, Cumhuriyet tarihinin opera sanatına özel ilk binası olacağını açıkladı. Başta sahne tasarımı olmak üzere teknik donanım anlamında Avrupa'daki örnekleri arasında öne çıkacağı belirtilen opera binasının fuayesinde kitapçı, opera dükkanı, bistro ve bilet gişesi yer alacak.

Fuayenin önünden geçen yol üzerinde otopark, toplu taşım durağı, araç ve taksi cepleri bulunacak. Opera binasına tramvay hattıyla da kolaylıkla ulaşılacak.