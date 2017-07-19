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İzmir polisinden büyük uyuşturucu operasyonu

İzmir'de dağıtım merkezi ve imalathane olarak kullanılan depoya düzenlenen baskınla 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

19.07.2017 - 16:44
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İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde, 'Torbacı' denilen uyuşturucu satıcılarına dağıtım merkezi ve imalathane olarak kullanılan depoya polisin düzenlediği operasyonda, esrardan 20 kat daha tehlikeli olduğu belirtilen, 50 kilo ‘Skunk’ adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, özelikle gençleri hedef alan ve 'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Son dönemlerde özellikle Karabağlar İlçesi'nde uyuşturucudan ölümlerin artması üzerine bu bölgede narkotim ekipleri araştırmalarını yoğunlaştırdı. Teknik ve fiziki takip sonucunda, Vatan Mahallesi 9 bin 138 Sokak’taki bir apartmanın zemin katındaki deponun uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı belirlendi.

İzmir polisinden büyük uyuşturucu operasyonu

1000'E YAKIN SAKSIYA EKİLMİŞ "SKUNK" BULUNDU

İzmir genelindeki uyuşturucu satıcılarına dağıtım merkezi görevi gören depoya ekipler bu sabah baskın yaptı. Baskın yapılan depoda profesyonel şekilde düzenek kurularak uyuşturucu imal edildiği ortaya çıktı. 1000'e yakın saksıda, esrardan 20 kat daha tehlikeli olduğu belirtilen, hintkenevirinin laboratuvar ortamında başka uyuşturucularla hibritlenmesi ile geliştirilen ‘Skunk’ isimli 50 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. İki zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtilirken, zanlıların yurt dışında da aynı yöntemle uyuşturucu imal ettikleri belirtildi.

İzmir polisinden büyük uyuşturucu operasyonu

Operasyon sonrasında uyuşturucu imalathanesine gelerek incelemelerde bulunan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, uyuşturucuyla mücadele konusunda İzmir halkından büyük destek aldıklarını belirterek, şöyle dedi:
"Satışa hazır halde 50 kilogram Skunk denilen, gençleri hedef alan uyuşturucu madde ele geçirildi. Saksılarda yetiştirilen, üretilen bir yer burası. Gerçekten önemli bir çalışma oldu. Bundan sonra da devam edecek. İzmir halkı rahat olsun, Türk halkı rahat olsun. Biz uyuşturucuya terörle mücadeleyle aynı bakıyoruz. Tek bir gencimize uyuşturucu satılmasının önüne geçene kadar mücadelemiz devam edecek. Biz bu mücadele konusunda İzmir halkından çok büyük destek alıyoruz. Onların desteğiyle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucuya sıfır tolerans, tek bir kişiye satılmayacak noktasına geleceğiz."

İzmir polisinden büyük uyuşturucu operasyonu

İzmir polisinden büyük uyuşturucu operasyonu

İzmir polisinden büyük uyuşturucu operasyonu

İzmir polisinden büyük uyuşturucu operasyonu

İzmir polisinden büyük uyuşturucu operasyonu

İzmir polisinden büyük uyuşturucu operasyonu

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