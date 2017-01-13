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İzmir rüzgar enerjisinde lider oldu

Rüzgâr Enerjisi Santrallerinde İzmir, kurulu güçte 1000 Magavat (MW) sınırını aşarak Türkiye'nin lideri konumuna ulaştı.

13.01.2017 - 10:08
  1. Haberler
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Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) ve Bergama OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vatansever, son dönemde terör saldırıları ve ekonomik verilere ilişkin olumsuz gelişmelere rağmen yenilenebilir enerji alanında umut veren gelişmelerin yaşandığını ifade etti.

İzmir rüzgar enerjisinde lider oldu

EN YÜKSEK POTANSİYELE SAHİP İL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Rüzgar Enerjisi Atlası’nda İzmir’in 11 bin 854 megavat ile en yüksek potansiyele sahip illerin başında geldiğini belirten Vatansever, mevcut enerji üretiminin ise potansiyelin 11’de biri seviyesinde olduğunu kaydetti.

İzmir rüzgar enerjisinde lider oldu

İZMİR'İ BALIKESİR İZLİYOR

Kamu ve özel sektörün bu potansiyelin hızla devreye girmesi konusunda kararlı adımlar attığına işaret eden Vatansever, "Aralık ayında 127 megavat gücündeki rüzgar enerjisi santrali yatırımının devreye alınmasıyla toplam kurulu gücü bin 76 megavata ulaşan İzmir, bu rakamla lider oldu. İzmir’i, 971 megavatla Balıkesir, 597 megavatla Manisa izliyor. Türkiye’deki RES kurulu gücü ise 2016 yılında bir önceki yıla göre bin 240 megavat artarak 5 bin 738 megavat seviyesine yükseldi. Toplam kurulu güç içinde RES’in payı yüzde 7,31 oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki her 5 rüzgar santralinden birinin İzmir'de olduğuna dikkati çeken Vatansever, inşaat aşamasındaki 444 megavatlık santrale lisans ve ön lisans aşamasındakiler eklenince kentin toplam kapasitesinin bin 622 megavata ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

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