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İzmir saldırısına 4 partiden ortak kınama

İzmir'deki terör saldırısının, TBMM Genel Kurulunda dört parti tarafından kınandığı öğrenildi.

Ajanslar | 05.01.2017 - 19:23
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İzmir saldırısına 4 partiden ortak kınama

İzmir saldırısına 4 partiden ortak kınama

TBMM Genel Kurulunda, torba kanun tasarısının görüşmeleri sırasında, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök söz alarak, İzmir'deki terör saldırısını gündeme getirdi.

AK PARTİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis ile mübaşire Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Terör nereden gelirse gelsin, kim tarafından yapılırsa yapılsın insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu dile getiren Ağbal, "Bütün parti gruplarımızdan yapılan ortak açıklamalar, ortaya koyduğumuz irade de gösteriyor ki devlet, parlamento, hükümet, güvenlik birimleri ve millet olarak terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

MHP

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, hain saldırıyı kınadığını dile getirerek, 2017'ye umutla başlamak istediklerini, ancak şehitler vererek başladıklarını söyledi. Şimşek, hükümetin gerekli önlemleri alarak Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmasını, bütün vatandaşların 81 ilde rahatça dolaşabileceği bir Türkiye'yi yeniden oluşturmasını istedi.

CHP

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, saldırıyı şiddet ve nefretle kınadığını ifade ederek, saldırıyı gerçekleştirenleri lanetledi. MHP MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, hain saldırıyı kınadığını dile getirerek, 2017'ye umutla başlamak istediklerini, ancak şehitler vererek başladıklarını söyledi. Şimşek, hükümetin gerekli önlemleri alarak Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmasını, bütün vatandaşların 81 ilde rahatça dolaşabileceği bir Türkiye'yi yeniden oluşturmasını istedi.

HDP

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, İzmir'deki saldırının kimden gelirse gelsin, toplumsal yaşamı hedeflediğini belirtti. Saldırıyı partisi adına kınadığını vurgulayan Yıldırım, ölü sayısının artmamasını temenni etti. Yıldırım, "Bundan sonra ülkede benzer saldırı ve acıların yaşanmayacağı inancıyla saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum." dedi. İzmir milletvekilleri de yerlerinden söz alarak, saldırıyı kınadı.

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