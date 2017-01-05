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İzmir saldırısıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Adliye önündeki patlama sonrası Yunus timlerince yakalanan 2 kişi, emniyete götürüldü.

AA | 05.01.2017 - 19:59
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İzmir saldırısıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısına ilişkin şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısının ardından yürütülen çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, şüpheli 2 kişiyi yakaladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şüpheliler emniyete götürüldü. Bu arada polis ekipleri, adliye yakınlarında kontrollü patlatılan otomobilin, teröristlerin saldırı sonrası kaçmak için önceden hazırladıkları araç olabileceği üzerinde duruyor.

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