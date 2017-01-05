İzmir saldırısıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'deki patlamanın ardından 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir'deki patlamanın ardından 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Çin ekibi Beijing Guoan'ın G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder'e 3 yıl için 36 milyon Euro'luk bir transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.

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Amberin Zaman'ın basın kartı iptal edildi

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Amberin Zaman'ın halkı kin ve düşmanlığa sevk ederek kutuplaşmaya neden olduğunu belirtti..