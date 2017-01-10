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İzmir saldırısıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı

İzmir Adliyesi'nde düzenlenen terör saldırısı sonrası başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

DHA | 10.01.2017 - 15:20
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izmir

İzmir Bayraklı Adliyesi'nde geçen Perşembe günü PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce 5'i adliye çalışanı 18 kişiyi gözaltına almıştı.

5 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Devam eden soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha bu sabah adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN CESETLERİNİ KİMSE ALMADI

Diğer yandan, patlamada öldürülen teröristlerden M.Ç.'nin cesedi, geçen cumartesi ailesine teslim edildi. Teröriste cenaze aracı temin edilmemesi üzerine kömür taşıyan kamyona konan teröristin cesedi, memleketinde toprağa verildi. Adli Tıp Kurumu Morgu'nda bulunan diğer teröristin cesedini ise almaya kimsenin gelmediği öğrenildi.

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