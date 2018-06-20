İzmir şehidini uğurladı

Şırnak Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı tarafından arama tarama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği sırada patlayıcının infilak etmesi sonucu 20 yaşındaki Yazıbaşılı Çağatay Necati Dinç önceki gün vatani görevini yaptığı Şırnak’ta şehit oldu.
Şırnak’ta yapılan askeri törenin ardından şehit Dinç’in naaşı Torbalı’ya gönderildi. Dinç’in cenazesi Yazıbaşı Meydanı’nda düzenlenen törenle uğurlandı.
BİNLERCE KİŞİ TÖRENE KATILDI
Şehit Çağatay Necati Dinç’i son yolculuğuna uğurlamaya binlerce vatandaş katıldı. Törende ailenin feryatları yürekleri dağladı. Şehidin naaşı ’Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları eşliğinde Yazıbaşı Mezarlığı’na defnedildi.