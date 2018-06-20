İzmir şehidini uğurladı

İşte depresyonla savaşmanıza, daha iyi bir fiziksel sağlığa ve daha yüksek başarıya sahip olmanıza yardımcı olabilecek 7 temel psikoloji kuralı.

Daha iyi bir hayat için 7 psikolojik kural

UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi. B36 Torshavn - St Joseph's eşleşmesinin galibi Karadağ ekibi OFK Titograd ile karşılaşacak. Bu maçın galibi ise Beşiktaş'ın rakibi olacak.

Trump göç politikalarıyla ilgili çığ gibi büyüyen tepkilere Twitter'dan yanıt verdi.

Türk askeri kuzey Irak'a operasyonlara devam ediyor. Bugün yapılan açıklamada da 10 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Şırnak'ta şehit olan Çağatay Necati Dinç, son yolculuğuna uğurlandı. Şehit askeri ebediyete uğurlamak için binlerce Torbalılı tören alanında hazır bulundu.

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, bir mitingde sahneye çıkan çocuğu kolundan tutup aşağı indirmesi, sosyal medyada polemik konusu oldu.

2 Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri Suruç ilçesinde AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilere yönelik saldırının görüntüleri yayınlandı.

3 Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bundan sonra hiçbir öğretmenin öğrenciye ev ödevi vermeyeceğini söyledi. Tam gün eğitim veren okullarda ise öğle yemekleri bedava olacak.

4 CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye Ömrünü CHP'de siyasetle geçiren Deniz Baykal, partisinin en genç milletvekili adayına tavsiyelerde bulundu. Bazı tavsiyeleri oldukça ilginçti.

5 Akşener, Çiller'in Yenikapı'ya gitmesini yorumladı Meral Akşener, daha önce polemik yaşadığı Tansu Çiller'in AK Parti mitingine katılmasıyla ilgili olarak "Yüz ifadeleri çok ilginç" yorumunu yaptı.

6 AK Parti propagandası yapıyor tepkisi Ali Koç'a reklam kaldırttı İş adamlarının Türk ekonomisine güvendiklerini gösteren reklam filmi Ali Koç'a linç sebebi oldu.