taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.111
USD
4,7389
EURO
5,4966
ALTIN
194,39
PETR
75,4300

İzmir şehidini uğurladı

Şırnak'ta şehit olan Çağatay Necati Dinç, son yolculuğuna uğurlandı. Şehit askeri ebediyete uğurlamak için binlerce Torbalılı tören alanında hazır bulundu.

İHA | 20.06.2018 - 16:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şırnak Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı tarafından arama tarama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği sırada patlayıcının infilak etmesi sonucu 20 yaşındaki Yazıbaşılı Çağatay Necati Dinç önceki gün vatani görevini yaptığı Şırnak’ta şehit oldu.

Şırnak’ta yapılan askeri törenin ardından şehit Dinç’in naaşı Torbalı’ya gönderildi. Dinç’in cenazesi Yazıbaşı Meydanı’nda düzenlenen törenle uğurlandı.

İzmir şehidini uğurladı

BİNLERCE KİŞİ TÖRENE KATILDI

Şehit Çağatay Necati Dinç’i son yolculuğuna uğurlamaya binlerce vatandaş katıldı. Törende ailenin feryatları yürekleri dağladı. Şehidin naaşı ’Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları eşliğinde Yazıbaşı Mezarlığı’na defnedildi.




Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

507
Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

104
Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

327
CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye

CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye

231
Akşener, Çiller'in Yenikapı'ya gitmesini yorumladı

Akşener, Çiller'in Yenikapı'ya gitmesini yorumladı

251
AK Parti propagandası yapıyor tepkisi Ali Koç'a reklam kaldırttı

AK Parti propagandası yapıyor tepkisi Ali Koç'a reklam kaldırttı

80
Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi

Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM