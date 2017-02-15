İzmir şehit polisini uğurladı

Evinde helallik alındıktan sonra şehit düşen Nedim Öner (43) için Havran Camiikebir Camisi’nde tören düzenlendi. Eşi ve çocuklarının camideki duası yürekleri dağladı.

CENAZEYE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, burada şehidin eşine ve çocuklarına başsağlığı diledi. Cenaze törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Körfez ilçe belediye başkanları, şehidin eşi Fatma, oğulları Cengizhan ve Atilla Öner, yakınları, İzmir ve Balıkesir’de görev yapan polis arkadaşları katıldı.

BAZI POLİSLER GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Törende bazı polis memurlarının da gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Şehidin eşi ve oğullarının camide cenazenin başına geçerek dua etmesi yürek parçaladı. Öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Şehit Nedim Öner’in Türk bayrağına sarılı tabutu, polislerin omzunda cenaze aracına kadar taşındı. Şehit Polis Memuru Nedim Öner, Havran Kabristanlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.



































