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İzmir şehitlerinin adı okullara verilecek

İzmir'deki hain saldırıda şehit olan polis Fetih Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ın isimleri okullarda yaşatılacak.

AA | 06.01.2017 - 15:21
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Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünde açıklama yapıldı.

ŞEHİTLERİN İSMİ OKULLARA VERİLDİ

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bayraklı'daki Merkez İlkokulunun ismi Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu, Bornova'daki Yeşilçam İlkokulunun ismi ise Şehit Katip Musa Can İlkokulu olarak değiştirildi.

İzmir şehitlerinin adı okullara verilecek

Polis Fethi Sekin ve Zabıta Katibi Musa Can

Açıklamada İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Nasıl ki 15 Temmuz hain terör saldırısında Ömer Halisdemir kahramanca mücadele ederek tüm ülkenin geleceğini değiştirdiyse, üzülerek yaşadığımız İzmir Adliyesine yapılan hain terör saldırısında kahraman şehit polisimizin onurlu mücadelesi olmasaydı çok büyük kayıplarla karşı karşıya kalabilecektik. Canını siper ederek birçok insanın canını kurtaran şehit polisimiz Fethi Sekin gibi kahramanlar olduğu sürece milletimiz için hedeflenen kötü niyetler hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Şehitlerimizin emaneti olan çocuklarımıza elimizden gelen desteği ve yardımı yapmaya hazırız. Şehitlerimizin emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkılacağına milletimizin şüphesi olmasın."

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