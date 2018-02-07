İzmir Tabip Odası kaynak aktarımı kesilince kaygılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) adından 'Türk' ibaresinin kaldırılmasına yönelik yaptığı açıklamanın ardından çalışmalar başlatıldı.

KAMUDAN KAYNAK AKTARILMAYACAK

Bu kapsamda terörle mücadeleye engel olmayı hedefleyen odaların, üye zorunluluğunun kaldırılacağı, isimlerindeki "Türk" ibaresinin silineceği, söz konusu kuruluşlara kamudan kaynak aktarılması gibi uygulamalara da son verileceği açıklandı.

Bu gelişmelerin ardından İzmir Tabip Odası'ndan bir açıklama geldi: Kaygılıyız...

"KAYGI VERİCİ"

İzmir Tabip Odası’nın Genel Sekreteri, Doktor Ceyhun Balcı, bu söylemin son derece tehlikeli olduğunu ve geri adım atılması gerektiğini söyledi. Balcı, yapılan açıklamayı üzüntü ve kaygı verici bulduklarını belirtti.

İzmir Tabip Odası üyesi Doktor Lütfi Çamlı ise hekimlerin ortak çatı yapısı olduğunu belirttiği TTB’nin bölünmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Çamlı, "33 yıllık hekimim. TTB’nin bu şekilde parçalanmasını kabul etmiyoruz. TTB bu ülkede yıllardır çağdaşlığa, insan onuruna yakışan hizmetlerin oluşmasına yön verdi. Tüm dünya sağlık örgütlerinin muhatap aldığı bir yapı. Ama Sağlık Bakanlığı muhatap almaz. Bugün bu çatı örgütü bölünmek isteniyor. Çok tehlikeli bir durum. Aslında hakiki bölücülük bu" dedi.