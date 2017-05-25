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İzmir Torbalı'da arsa ve arazi yatırımı yapılıyor

İstanbul- İzmir Otoyol Projesi ile birlikte değeri artan bölge, yatırımcıların gözdesi oldu.

25.05.2017 - 13:58
  1. Haberler
  2. Emlak

Yapılan araştırmalara göre, İzmir'de konut satışı yılın ilk çeyreğinde yüzde 18.71 oranında artış gösterdi.

İzmir Torbalı'da arsa ve arazi yatırımı yapılıyor

Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde kentsel dönüşüm, bölgenin değerini daha da artırırken İzmir'deki ofis ve konutlar, kullanım kadar yatırım için de tercih ediliyor.

FİYATLAR DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

İzmir'de ikinci el konutların metrekaresi ortalama 3 bin liradan, markalı projelerde ise minimum 5 bin liradan başlıyor.

İzmir Torbalı'da arsa ve arazi yatırımı yapılıyor

SON 10 YILDA YÜZDE 250 ORANINDA YÜKSELDİ

İzmir genelindeki 100 metrekare büyüklüğündeki bir dairenin satış fiyatı son 10 yıl içinde yüzde 250 oranında yükseldi.

İzmirli emlak uzmanları "Standart özelliklere sahip olan bir ev için 300 bin lira bütçe ayırmak gerekiyor. Aynı büyüklükteki bir dairenin kira değeri ise 10 yılda yüzde 290 oranında artış göstererek bin lira sınırını aştı. Yeni ve markalı konut projelerinde ise bu rakamlar daha da yükseldi." tespitinde bulundu.

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