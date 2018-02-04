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İzmir Uzundere'de dönüşüm devam ediyor

Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesinde ikinci etabın yapım ihalesini kazanan belli oldu. Projenin teslimi yaz aylarında yapılacak.

İHA | 04.02.2018 - 11:17..
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İzmir'de sağlıksız yaşamın yoğun olarak yaşandığı Uzundere Mahallesi'nde yeni bir proje hayata geçiyor. Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesinde ikinci etabın yapım ihalesini de gerçekleştirdi.

İzmir Uzundere'de dönüşüm devam ediyor

YENİ ETABIN STARTI VERİLECEK

İki aşamalı olarak yapılan ihaleyi Folkart Yapı kazandı. Onay sürecinin ardından “yerinde ve uzlaşmayla” gerçekleştirilen örnek dönüşüm projesinde yeni bir etabın daha startı verilecek. 11182 ada, 7 parsel ve 11184 ada, 10 parsel üzerinde yapılacak.

İzmir Uzundere'de dönüşüm devam ediyor

İLK KONUTLAR YAZ AYLARINDA TESLİM EDİLECEK

Karabağlar Uzundere Mahallesindeki ilk etap dönüşümü kapsayan 11183 ada, 5 parsel ve 11185 ada, 7 parseldeki inşaat çalışmalarını sürdürüyor. Zemin+7 katlı 9 blokta, 280 adet konut ve 33 adet iş yeri ile ada içi, ada dışı altyapı ve çevre düzenleme işleri hızla devam ederken, hak sahipleri yaz aylarında teslim edilecek konut ve iş yerlerine taşınacakları günü heyecanla bekliyor.

İzmir Uzundere'de dönüşüm devam ediyor

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