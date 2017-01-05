İzmir Valisi'nden saldırıyla ilgili açıklama

Bayraklı Adliyesi yakınında gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili olay yerinden açıklamalarda bulunan Vali Erol Ayyıldız, şunları söyledi:

"ÇATIŞMA ÇIKTI, BOMBALI ARACI PATLATTILAR"

"Başımız sağolsun. Biraz önce şuan da bulunduğumuz adliye binası önünde bir araç geçerken polis memurlarımızı polis noktasında durdurmak istemesi sonucu bir çatışma çıktı. Aracın içinde olan teröristler bombalı aracı patlattılar.

"1 POLİS, 1 MÜBAŞİR ŞEHİT, 5 YARALI"

Bunun sonucunda da bir polis, bir mübaşirimiz şehit oldu. 5 yaralımız var, tedavi altındalar.

Ölü ele geçirilen teröristlerin üzerinden 2 adet kalaşnikof tüfek ile RPG 7, bu silaha ait 8 fişek ve 8 el bombası ele geçirildi.

"ELDE EDİLEN VERİLER PKK'YI GÖSTERİYOR"

Şuanda elde olan veriler, eylemi yapanın PKK olduğunu gösteriyor. Eyleme baktığımızda ve kişilerin kimlik tespitleriyle ilgili bakıldığında böyle bir değerlendirme yapıldı."

İzmir Adliyesi yakınında patlama VİDEO