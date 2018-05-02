taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.283
USD
4,1047
EURO
4,9240
ALTIN
172,45
PETR
73,1700

İzmir ve Ankara emniyetinin 4 mahrem imamı yakalandı

Manisa'da, FETÖ yapılanmasına düzenlenen operasyonda, mahrem imamları olarak aranan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Detay Haber | 02.05.2018 - 05:03..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

FETÖ'nün İzmir ve Ankara emniyetindeki mahrem imamları olarak aranan N.K., H.K., S.C. ve D.C., Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir ve Ankara emniyetinin 4 mahrem imamı yakalandı

GAYBUBET EVİNE BASKIN YAPILDI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, geçen Pazartesi günü Utku Mahallesi'nde örgütün gaybubet evi olarak nitelendirilen bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda S.C., D.C. çifti ile N.K. ve H.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin burada yapılan sorgusunda N.K. ile H.K.'nin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü mahrem imamları, evli olan S.C. ile D.C. çiftinin ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü mahrem imamları olduğu öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Nazilli'de çıkan yangında yavru köpek kurtarıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir 'oto boya' dükkanında çıkan yangında içeride kalan köpek yavrusu kurtarıldı.
Adana'da zincirleme kaza: 5 yaralı
Adana'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Konya'da baraja giren genç hayatını kaybetti
Konya'nın Çumra ilçesinde serinlemek için baraja giren 27 yaşıdnaki Yusuf Göz, girdiği baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti.
Harran'da bir mahalleyi sel aldı jandarma yardıma koştu
Harran'da kısa süre etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı, 14 hayvan telef oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 parti daha ittifak yaptı

4 parti daha ittifak yaptı

577
İstanbul'da kiliseye saldıran kişi yakalandı

İstanbul'da kiliseye saldıran kişi yakalandı

30
Beyaz Saray: Trump İran ile yapılan anlaşmayı düzeltmeye çalışıyor

Beyaz Saray: Trump İran ile yapılan anlaşmayı düzeltmeye çalışıyor

4
BAE, İran ile ilişkilerini kese Fas'a destek verdi.

BAE, İran ile ilişkilerini kese Fas'a destek verdi.

8
Konya'da baraja giren genç hayatını kaybetti

Konya'da baraja giren genç hayatını kaybetti

6
Diyarbakır'da köpeği kurtarmak isteyen çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da köpeği kurtarmak isteyen çocuk hayatını kaybetti

9
Seçimlerde kasıtlı suçtan tutuklananlar oy kullanamayacak

Seçimlerde kasıtlı suçtan tutuklananlar oy kullanamayacak

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM