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İzmir ve Antalya'da 479 bin 803 şişe sahte içki yakalandı

Antalya ve İzmir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 692 bin 631 litre içki ele geçirildi.

AA | 17.02.2018 - 01:52..
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İzmir ve Antalya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 692 bin 631 litre ve 479 bin 803 şişe sahte içki ile 250 bin 922 litre alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İzmir ve Antalya'da 479 bin 803 şişe sahte içki yakalandı

KİMYA FABRİKALARI İNCELEMEYE ALINDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, halk sağlığı için zararlı olan ve ölümlere yol açan sahte içki üretimiyle ilgili sorunun kaynağına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda sanayi tipi etil alkolü kimya, deterjan ve temizlik ürünleri gibi sektörlerde kullanılmak üzere satış belgesine sahip kimya fabrikaları incelemeye alındı.

Ekipler, yapılan araştırma sonucu satış belgesine sahip bir kimya fabrikasının sanayi tipi etil alkolü makinelerden geçirip temizleyerek içki ve gıda ürünlerinde kullanılabilecek hale getirdikten sonra usulsüz yöntemlerle piyasaya sürdüğünü tespit etti.

İzmir ve Antalya'da 479 bin 803 şişe sahte içki yakalandı

İZMİR'DE 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sahte içki üreten kişilere yönelik 22 adrese ayrı zamanlı düzenlenen operasyonda, 2 bin 631 litre sahte içki, 48 bin 122 litre etil alkol, 40 litre anason, 900 mililitre aroma, 656 boş şişe, 3 bin 560 kapak, bin 344 bandrol, 6 bin 900 etiket ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

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