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İzmir ve Eskişehir'de DEAŞ operasyonu

İzmir ve Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 14.04.2018 - 11:42..
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DEAŞ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde 7 ve Bergama ilçesinde bir adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütü DEAŞ'ı simgeleyen bez parçaları, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi.

Şüphelilerin İzmir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

ESKİŞEHİR'DE 10 GÖZALTI

Öte yandan Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda aralarında örgütün üst düzey sorumlusunun da bulunduğu Irak uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

9 ADRESE BASKIN

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, aralarında örgütün üst düzey sorumlularından A.S.J.J'nin de bulunduğu Irak uyruklu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon sırasında kaldığı evin ikinci katından atlayıp kaçmaya çalışan bir şüpheli de ikametgahın bahçesinde yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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