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İzmir yağmura teslim

İzmir’de 2 gündür etkisini gösteren sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

DHA | 07.01.2017 - 06:44
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İzmir yağmura teslim

Kentin genelinde etkisini gösteren yağmur alt geçitleri doldururken araçların yolda kalmasına neden oldu.

CADDELER SU ALTINDA KALDI

İzmir’de 2 gündür kentin tamamında etkisini gösteren sağanak yağmur vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Etkili olan sağanak yağmur sebebiyle kentin çeşitli yerlerinde rögarların dolmasıyla caddeler su altında kalırken bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

İzmir yağmura teslim

Kentin önemli noktalarından biri olan Halkapınar Köprüsü alt geçidi de yine su altında kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU ekipleri yağmur suyu ile dolan alt geçidi temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir yağmura teslim

İzmir yağmura teslim

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