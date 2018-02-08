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İzmir'de 1 haftadır kayıp yaşlı adam evinde ölü bulundu

Bornova ilçesinde, yaklaşık 1 hafta önce öldüğü tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu.

İHA | 08.02.2018 - 07:53..
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Evka-4 Mahallesi 1025/1 sokakta bulunan bir apartmanda yaşayan, 69 yaşındaki Hayrettin Elek’in dairesinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumdan şüphelenerek yaşlı adamın dairesine gitti.

EVDE YAŞLI ADAMIN CESEDİYLE KARŞILAŞTILAR

Yaşlı adamın kapısını defalarca çalan komşuları, açan olmayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese gelen ekipler, çilingir yardımı ile Elek’in dairesine girdi. Evde arama yapan polis ekipleri, yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı.

İzmir'de 1 haftadır kayıp yaşlı adam evinde ölü bulundu

Polis ekipleri savcının başlattığı soruşturma kapsamında, cesedin bulunduğu yerde ve evin birçok noktasında inceleme yaptı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybeden Elek’in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yalnız yaşadığı öğrenileb talihsiz adamın şüpheli ölümü, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek.

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