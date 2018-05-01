İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları sona erdi

CHP 4 Mayıs'ta yani cuma günü adayını açıklayacağını duyurdu, kulisler hareketlendi. Şimdilik adı en çok konuşulan 4 kişi var.

Türkiye'nin turizm gözde merkezlerinden Muğla'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatili dolayısıyla yerli turist yoğunluğu yaşandı.

Kasımpaşa mücadelesinde kafasına 5 dikiş atılan Martin Skrtel'in halini gören Aykut Kocaman "Ben hayatımda böyle yarık görmedim" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı. Görevdeki polisler ise güvercinlerle fotoğraf çekildi.

İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Marsel İlhan, ilk turda Tunuslu Malek Jaziri'ye 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

1 Bülent Arınç Abdullah Gül'e sitem etti Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklaması günlerce beklenmişti. Konuyla ilgili konuşan Bülent Arınç "Bana fikrimi sorar diye bekledim, olmadı." dedi.

2 Fikret Orman Şenol Güneş'le görüşecek Başkan Fikret Orman, Şenol Güneş'in sezon sonunda Beşiktaş'ı ve teknik direktörlüğü bırakacağı yönünde çıkan haberlerin ardından harekete geçti.

3 Messi 1000. golünü attı Kariyeri boyunca 1116 kez sahaya çıkan Lionel Messi, tam 1000 defa rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ayrıca yıldız, bu sezon attığı 32 golle krallıkta da zirvede yer alıyor.

4 AKM'deki yıkım çalışmaları sürüyor 1 Mayıs'ın İstanbul'daki sembol binası olan ve pankart asmakta kullanılan AKM binası yeniden yapılmak üzere yıkılıyor.

5 Güney Kore lideri: Nobel Barış Ödülü Trump'a verilmeli Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ile gerçekleşen barışçıl görüşmeler sonrası, adının Nobel Barış Ödülü için geçmesini yorumladı.

6 CHP, cumhurbaşkanı adayını cuma günü açıklayacak CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, 24 Haziran'da yapılacak olan seçim için partisinin cumhurbaşkanı adayını cuma günü saat 10.00'da açıklayacaklarını bildirdi.