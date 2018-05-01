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İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları sona erdi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İzmir’de coşkuyla kutlanırken, boşalan meydanda çöp yığınlarının oluştuğu görüldü. Çöpleri, 1 Mayıs günü çalışan temizlik işçileri temizledi.

DHA | 01.05.2018 - 17:20..
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İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları sona erdi

Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda coşkulu bir şekilde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sona erdi. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen kutlamalardan geriye meydandaki çöpler kaldı.

İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları sona erdi

ÇÖPLER KÖTÜ GÖRÜNTÜYE NEDEN OLDU

Kutlamaya gelenlerin attığı pet şişeler, bayraklar, bardak, yiyecek ve kağıt atıkları İzmir'in simge meydanlarından olan Gündoğdu Meydanı'nda kötü görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Vatandaşların alanı terk etmesinin ardından alan, bayram günü çalışan temizlik işçileri tarafından temizlenmeye çalışıldı.

İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları sona erdi



İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları sona erdi



İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları sona erdi



İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları sona erdi



İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları sona erdi



İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları sona erdi



İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları sona erdi



İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları sona erdi



İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları sona erdi

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