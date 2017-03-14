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İzmir'de 10 askere FETÖ kelepçesi

İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 10 askerin tutuklandığı bildirildi.

14.03.2017 - 11:14
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, geçtiğimiz 6 Mart günü operasyon başlatmıştı.

Jandarma ekipleri, İzmir merkezli Ankara, Adıyaman, Kastamonu, Zonguldak, Eskişehir, Sivas, Kahramanmaraş, Bingöl ve Mardin illerinde görev yapan 11 jandarma personelini gözaltına almıştı. Bir subay, 7 astsubay ve 3 uzman çavuşun jandarmadaki ifadeleri bittikten sonra askeri personel adliyeye sevk edildi.

1 ASKER SERBEST KALDI

Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan 11 askerden uzman çavuş M.K. yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 10 asker FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla tutuklandı.

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