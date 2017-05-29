İzmir'de 10 metre yükseklikten düşen kadın dağcı öldü

Leyla Kara arkadaşlarıyla Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi'ndeki dağlık alanda tırmanmaya başladı.
10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
Tırmanış sırasında kendi fotoğrafını çekmek isteyen Kara, dengesini kaybederek, düştü. Yaklaşık 10 metre yüksekten düşen Kara'nın durumunu gören arkadaşları jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Kara'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.