İzmir'de 11 asker FETÖ'den tutuklandı

Akıncı Üssü’nde yaşananların anlatıldığı iddianamede Ankara’ya bomba yağdıran pilotlarla ilgili ayrıntılar da yer aldı.

Emlak Konut GYO, 31 Mart'ta sona eren kampanyada 3 ayda 2 milyar 878 milyon liraya konut sattı.

St Petersburg'da düzenlenen saldırı ile eş zamanlı olarak Rusya'nın Şam'daki Büyükelçiliği'ne de roket atıldı.

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Yurt dışında 522 bin seçmen oy kullandı

Anayasa değişikliği için oy verme işleminin başladığı 10 ülke ile gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı 522 bin 820 oldu.