İzmir'de 11 asker FETÖ'den tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 11 askeri personel adliyeye sevk edildi.
HEPSİ TUTUKLANDI
Savcılık sevk evrakı üzerinden "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'nin jandarma teşkilatı içindeki yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen muvazzaf askerlerle ilgili çalışma yapmıştı.
İZMİR MERKEZLİ OPERASYON
Jandarma ekipleri, 29 Mart'ta İzmir merkezli olmak üzere Tokat, Ardahan, Şırnak, Artvin, Erzurum, Çankırı, Hakkari, Diyarbakır, Van ve Hatay'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 11 askeri personeli gözaltına almıştı.