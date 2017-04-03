taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.680
USD
3,6419
EURO
3,8796
ALTIN
146,57
PETR
53,1500

İzmir'de 11 asker FETÖ'den tutuklandı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 askeri personelin tutuklandığı bildirildi.

03.04.2017 - 17:46
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 11 askeri personel adliyeye sevk edildi.

HEPSİ TUTUKLANDI

Savcılık sevk evrakı üzerinden "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'nin jandarma teşkilatı içindeki yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen muvazzaf askerlerle ilgili çalışma yapmıştı.

İZMİR MERKEZLİ OPERASYON

Jandarma ekipleri, 29 Mart'ta İzmir merkezli olmak üzere Tokat, Ardahan, Şırnak, Artvin, Erzurum, Çankırı, Hakkari, Diyarbakır, Van ve Hatay'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 11 askeri personeli gözaltına almıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Referanduma 13 kala son anket: Fark açıldı

Referanduma 13 kala son anket: Fark açıldı

257
Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki

Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki

97
St. Petersburg metrosunda patlama

St. Petersburg metrosunda patlama

161
Bahçeli Abdullah Gül'ü eleştirdi

Bahçeli Abdullah Gül'ü eleştirdi

184
Ünlü model Raudha Athif intihar etti

Ünlü model Raudha Athif intihar etti

28
Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz iddiası

Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz iddiası

292
Erdoğan'dan CHP'li vekile sert tepki

Erdoğan'dan CHP'li vekile sert tepki

152
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM