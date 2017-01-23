İzmir'de 1+1 konutlara ilgi artıyor

İzmir'de çekirdek ailelerin ve yalnız yaşamayı tercih edenlerin sayısının artması, konut sektöründeki tercihlerinin etkilenmesine neden oldu.

YOĞUN TALEP GÖSTERİLİYOR

İzmir'de konut sahibi olmak isteyenler 1+1 ve 2+1 konut almayı tercih ediyor. Yatırımcılar, üniversite yakınlarındaki 1+1 konutların yüksek kira getirisi olduğu için bu bölgelere yoğun talep gösterildiği belirtti.

BUCA'DA KATLANDI

Buca'da 3 yıl öncesine kadar 60 bin lira olan 1+1 konutların şu anda ortalama 120 bin liradan satıldığı belirtildi. 120 bin liralık bir dairenin kira getirisinin ise ortalama 800 liraya kadar çıktığını aktaran uzmanlar, bölgede 200 bin liralık 3+1 dairenin ise 600-700 liradan kiralandığını söyledi.