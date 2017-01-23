taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.463
USD
3,7651
EURO
4,0492
ALTIN
147,05
PETR
55,4600

İzmir'de 1+1 konutlara ilgi artıyor

İzmir'de talep edilen konut tipleri değişiklik gösterdi.

23.01.2017 - 12:00
  1. Haberler
  2. Emlak

İzmir'de çekirdek ailelerin ve yalnız yaşamayı tercih edenlerin sayısının artması, konut sektöründeki tercihlerinin etkilenmesine neden oldu.

İzmir'de 1+1 konutlara ilgi artıyor

YOĞUN TALEP GÖSTERİLİYOR

İzmir'de konut sahibi olmak isteyenler 1+1 ve 2+1 konut almayı tercih ediyor. Yatırımcılar, üniversite yakınlarındaki 1+1 konutların yüksek kira getirisi olduğu için bu bölgelere yoğun talep gösterildiği belirtti.

İzmir'de 1+1 konutlara ilgi artıyor

BUCA'DA KATLANDI

Buca'da 3 yıl öncesine kadar 60 bin lira olan 1+1 konutların şu anda ortalama 120 bin liradan satıldığı belirtildi. 120 bin liralık bir dairenin kira getirisinin ise ortalama 800 liraya kadar çıktığını aktaran uzmanlar, bölgede 200 bin liralık 3+1 dairenin ise 600-700 liradan kiralandığını söyledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan, Gülen-seks ilişkisini yazdı

Ahmet Hakan, Gülen-seks ilişkisini yazdı

58
OHAL kapsamında 4 yeni KHK yayımlandı

OHAL kapsamında 4 yeni KHK yayımlandı

45
Adil Gür'ün referandum tahmini

Adil Gür'ün referandum tahmini

152
Cerablus polisinden Erdoğan ve Türkiye sloganları

Cerablus polisinden Erdoğan ve Türkiye sloganları

75
Mısır'da piramide tırmanan Türk gözaltına alındı

Mısır'da piramide tırmanan Türk gözaltına alındı

51
Astana görüşmeleri başladı

Astana görüşmeleri başladı

32
Ayşe Arman'dan kadınlara sokaklara inin çağrısı

Ayşe Arman'dan kadınlara sokaklara inin çağrısı

273
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM