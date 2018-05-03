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İzmir’de 113 kaçak göçmen yakalandı

İzmir Dikili'de yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 113 kaçak göçmen yakalandı.

İHA | 03.05.2018 - 19:21..
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Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından saat 01.10’da tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 26 Afganistan, 9 Suriye, 8 Angola, 4 Güney Afrika, 3 Senegal, 3 Gabon, 1 Gine, 1 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 55 düzensiz göçmen yakalandı.

SABAHA KARŞI DA 58 GÖÇMEN YAKALANDI

Aynı gün saat 06.15’te ise görevli Sahil Güvenlik helikopteri tarafından, yine İzmir’in Dikili ilçesi Bademli önlerinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 55 Suriye, 3 Irak uyruklu olmak üzere toplam 58 düzensiz göçmen yakalandı.

43’ü de çocuk olan kaçak göçmenler işlemleri için gerekli makamlara sevk edildi.

İzmir’de 113 kaçak göçmen yakalandı



İzmir’de 113 kaçak göçmen yakalandı

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