İzmir'de 124 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı

1 Yorgunluğunuzun nedenini biliyor musunuz Prof. Dr. Birsel Kavaklı, yorgunluğun en sık görülen nedenleri ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.

2 Ndiaye'ye İngiltere'den 4 teklif Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan transfer ettiği Ndiaye'ye İngiltere'den, Watford, Crystal Palace, Stoke City ve Newcastle United talip oldu.

3 Suriye sınırında askeri tatbikat başladı TSK'nın Afrin'e düzenleyeceği operasyondan önce komandolar bir tatbikat daha düzenledi.

4 İtalyan neyzen: Ney kalbime dokundu, İslam'ı seçtim Roma'da, ünlü Türk neyzen Ömer Erdoğdular'ın atölye çalışmasına katılan Francesco Piani, ney sayesinde Müslüman olduğunu söyledi.

5 Tarihi Yarımada meydanları yeniden düzenleniyor Yeniden düzenlenen Beyazıt ve Çemberlitaş meydanları, 2019 yılının Mart ayında tamamlanacak.

6 ByLock kullanmadım diyen FETÖ'cü 216 bin 953 kez girmiş Kars'taki davada 8 yıl 9 ay hapis cezası alan eski polis memuru Ahmet Gazi'nin savunmasını savcı çürüttü.