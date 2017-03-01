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İzmir’de 139 bin litre kaçak içki yakalandı

İzmir’in Bornova ve Kemalpaşa ilçesinde yapılan operasyonda 139 bin litre kaçak içki ele geçirildi.

01.03.2017 - 16:52
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izmir

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Bornova ilçesinde bulunan bir adreste bir araç ile yüklü miktarda içki indirildiği bilgisini alan ekipler, geçtiğimiz pazartesi günü belirtilen adrese operasyon düzenledi.

TOPLAM 139 BİN LİTRE ELE GEÇİRİLDİ

Adreste ve araçta yapılan aramalarda 39 bin litre sahte içki ele geçirildi. Araç sürücüsünün ifadesi doğrultusunda Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir adreste de sahte içki bulunduğu bilgisini alan ekipler bu adreste de yapılan aramalar sonucunda 100 bin litre sahte içki ele geçirdi.

Ayrıca olay ile ilgili olarak R.Ç. (71), İ.A. (35), C.Y. (49) ve A.A. (57) polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı.

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