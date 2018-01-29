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İzmir'de 1.5 ton skunk yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde, Yunan adalarından Türkiye'ye getirildiği tespit edilen yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu madde skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

AA | 29.01.2018 - 14:11..
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, denizyoluyla Türkiye'ye uyuşturucu madde sokulduğu yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

İzmir'de 1.5 ton skunk yakalandı

Urla ilçesine bağlı Demircili Mahallesi'nde, içerisinde evlerinin de bulunduğu iki arazi kiralayan şüphelilerin lüks yatla Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiğini belirleyen ekipler, yaklaşık 2 aylık takibin ardından operasyon yaptı.

İzmir'de 1.5 ton skunk yakalandı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İki dedektör köpek ile yaklaşık 100 polisin katıldığı operasyonda, yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu madde skunk ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı. Olayın uluslararası boyutu soruşturuluyor.

İzmir'de 1.5 ton skunk yakalandı

İzmir'de 1.5 ton skunk yakalandı

İzmir'de 1.5 ton skunk yakalandı

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