İzmir'de 1.5 ton skunk yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, denizyoluyla Türkiye'ye uyuşturucu madde sokulduğu yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Urla ilçesine bağlı Demircili Mahallesi'nde, içerisinde evlerinin de bulunduğu iki arazi kiralayan şüphelilerin lüks yatla Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiğini belirleyen ekipler, yaklaşık 2 aylık takibin ardından operasyon yaptı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İki dedektör köpek ile yaklaşık 100 polisin katıldığı operasyonda, yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu madde skunk ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı. Olayın uluslararası boyutu soruşturuluyor.