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İzmir'de 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'in Urla ilçesinde, Yunan adalarından Türkiye'ye getirildiği tespit edilen yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu madde skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) bulundu.

DHA | 29.01.2018 - 21:44..
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İzmir’in Urla ilçesinde yaklaşık 1.5 ton skunk denilen uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinin ardından açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şüphelilerin uzun süredir takip edilen bir grup olduklarını belirtti.

EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Operasyonu yapan ekibi tebrik eden Aşkın,"Arkadaşlarımızdan öğrendiğim kadarıyla bugüne kadar tek seferde ülkemizde yakalanan en fazla miktardaki ‘skunk’ tabir edilen madde bu. Birçok gencimizi zehirlenmekten kurtardılar. Elimizde 4 şüpheli var. Bu olayda uyuşturucu Avrupa’dan ülkemize transfer ediliyor. Biz ülkenin her tarafında; bugünlerde Afrin’de terörle, hem de terör kadar büyük bir belayla, uyuşturucuyla mücadele ediyoruz" dedi.

İzmir'de 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

AFRİN’E SELAM GÖNDERDİLER

Urla’nın Demircili Mahallesi’ndeki uyuşturucu operasyonuna katılan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonun ardından, "Afrin’e selam olsun" diyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi.

İzmir'de 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

KEMALPAŞA'DA 5 LİTRE LİKİT METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde de içerisinde likit metamfetamin olduğu bilgisi üzerine, bir otomobili İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde durdurdu.

İzmir'de 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Otomobilde yapılan aramada, 5 litre likit metamfetamin ele geçirilirken, otomobil sürücüsü S.A. (38) gözaltına alındı. S.A., bugün akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmir'de 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

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