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İzmir'de 15 yıl sonra doğan üçüzler yetim kaldı

Üçüz bebeklerini dünyaya getirdikten 1 yıl sonra eşini kaybeden Hayriye Yiğit, yaşam mücadelesi veriyor.

06.03.2017 - 10:27
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İzmir'in Bornova İlçesi'nde yaşayan Hayriye Yiğit (39), iki çocuğunun ardından 15 yıl sonra hamile kaldı. Bu kez üçüz kızları oldu. Tek yumurta üçüzleri 1 yaşındayken, baba Aldülbaki Yiğit (50) kalp krizi geçirerek öldü.

MADDİ ZORLUK YAŞIYOR

İlkokul mezunu olan çocukları nedeniyle çalışamayan Hayriye Yiğit, maddi olarak üçüz bebeklerine bakmakta zorlandığını söyledi.

İzmir'de 15 yıl sonra doğan üçüzler yetim kaldı

Eşinden ayda bin 100 TL dul maaşı bağlanan, üçüzleri için de ayda 430 TL 'çoğul gebelik' parası alan Hayriye Yiğit 430 TL ev kirası verdiğini, oğlu Barış'ın da asker olması nedeniyle eve başka gelir girmediğini anlattı.

"ÜÇÜZLERİN MASRAFLARI ÇOK"

Üçüzlerin süt, mama ve bez parasını karşılamakta zorlandığını belirten Hayriye Yiğit şöyle konuştu: "Üçüz bebeklerim doğduktan kısa bir süre sonra eşimi kalp krizi sonucu kaybettim. Eşimin ölümünün ardından dul maaşı bağlandı. Ama bununla geçinemiyorum. Büyük oğlum Bitlis'te asker. Ona para gönderemiyorum. Diğer oğlum da Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyor. Ben de üçüzlerimi bırakıp çalışamıyorum. Onlara elbise bile alamadım. Komşuların verdiği giysilerle büyütmeye çalışıyorum. Evim kira zor geçiniyoruz. Üçüzlerim için yardım bekliyorum."

İzmir'de 15 yıl sonra doğan üçüzler yetim kaldı

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