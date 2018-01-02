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İzmir'de 2 bin yıllık oda mezarlara rastlandı

Metropolis Antik Kenti'nde bir aileye ait kemik parçaları ile çeşitli hediyelerin yer aldığı oda mezarlar bulundu.

AA | 02.01.2018 - 20:24..
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni, Sabancı Vakfının iş birliğiyle sürdürülen İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde 2017 yılının kazı çalışmaları tamamlandı.

KAZI ÇALIŞMALARINDA BULUNANLAR

Kazı çalışmalarında, kentteki sosyal yaşama ve ölü gömme adetlerine ışık tutan buluntular tespit edildi. Yüzey araştırmalarıyla da Metropolis’in ticari hayatına dair önemli yapılar kayıt altına alındı.

İzmir'de 2 bin yıllık oda mezarlara rastlandı

ODA MEZARLAR

Şimdiye kadar hep tek kişilik mezarların bulunduğu Metropolis’te, ilk kez antik dönemin önemli mezar yapılarından biri sayılan ve milattan sonra birinci yüzyıla tarihlendirilen tonozlu oda mezarlara rastlandı.

İzmir'de 2 bin yıllık oda mezarlara rastlandı

Mezar odalarında aile, akraba ve dostların ölünün arkasından gerçekleştirdiği ritüel olduğuna işaret eden kandil, bronz ayna ve kaşık, cam ve seramik gözyaşı şişesi gibi mezar hediyeleri bulundu.

ANTİK KENTE ZİYARETÇİ AKINI

Oda mezarlarda en çok rastlanan obje ise "ölünün yolunu aydınlatması" amacıyla konulduğu düşünülen kandiller oldu.

İzmir'de 2 bin yıllık oda mezarlara rastlandı

Şimdiye kadar 11 binin üzerinde tarihi eserin gün yüzüne çıkartıldığı ve "ören yeri" statüsü kazanan antik kenti son iki yıldır binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

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