İzmir'de 2 çocuğun su dolu çukurda ölümünde gözaltılar

Dün İzmir Karabağlar ilçesinde boş arazide 1.5 derinliğindeki su dolu çukura giren iki kardeş dipteki çamura saplandı.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kurtarma çalışmalarından sonra hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi 5 yaşındaki Ali Tenciroğlu hayatını kaybetti.

HURDA TOPLAMAK İÇİN İZMİR'E GELDİLER

Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu'nun boş arazide oynarken 1,5 metre derinliğindeki su dolu çukura düşüp ölmelerinin ardından, ailenin yürek burkan yaşamlarını da ortaya çıktı.

Ailenin diğer yakınlarıyla birlikte üç ay önce hurda toplayıp para kazanmak için Kahramanmaraş'tan geldikleri öğrenildi. Uzundere bölgesinde kullanılmayan bir eve yerleşen ailenin, havalarını soğuması ve yağmurdan dolayı da pencereleri naylonla kapattıkları görüldü.

"BENİM İKİ TORUNUM GİTTİ, O ÇUKURU KİM KAZDI?"

Acı olaydan sonra Kaymakamlık yetkilileri aileyle bağlantıya geçti. Yetkililerin, aileye, yiyecek, yakacak, giyecek ve barınma yardımında bulunacağı öğrenildi. Acı olaydan sonra gözyaşlarına boğulan iki kardeşin dedesi Süleyman Tencirlioğlu, "Benim iki torumun gitti. Onları kim getirecek? Bu çukuru kim, neden kazdı? Bizimle kimse ilgilenmedi, elektriğimiz bile yoktu." dedi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili süren soruşturma kapsamında, kazıyı yapan şirketin 2 yöneticisi, kepçe operatörü ve bekçi gözaltına alındı.