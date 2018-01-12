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İzmir'de 2 otomobilin üzerine çam ağacı devrildi

Karabağlar ilçesinde, çam ağacının devrilmesi sonucu park halindeki 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

DHA | 12.01.2018 - 16:25..
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kaldırımda bulunan ve kökünün çevresine kilit parke taşı döşeli olan büyük bir çam ağacı, park halinde duran ve içerisinde kimse bulunmayan 35 H 034 ile 35 ENN 30 plakalı otomobillerin üzerine devrildi.

MADDİ HASAR VAR

O sırada otomobillerde ve sokakta kimse bulunmadığı için zarar gören olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Ağacın devrildiğini görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla ağacı kaldırdı.

Ağacın kaldırılmasıyla sokak araç trafiğine açıldı.

İzmir'de 2 otomobilin üzerine çam ağacı devrildi


İzmir'de 2 otomobilin üzerine çam ağacı devrildi

İzmir'de 2 otomobilin üzerine çam ağacı devrildi

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