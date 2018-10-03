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İzmir'de 2 pitbull yaşlı adama saldırdı

İzmir’de bir marketten çıkarken pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam, hayvanların sahibinden şikayetçi oldu.

İHA | 03.10.2018 - 17:52..
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İzmir Yeşilyurt’ta evinin yakınındaki bir marketten alışveriş yapan 68 yaşındaki Nihat Çelikok, marketten çıkarken iki pitbull köpeğinin saldırısına uğradı.

Merdivenin son basamağında köpeklerin yanına gelmesi üzerine kurtulmaya çalışan yaşlı adam, bir anda 2 köpek tarafından yakalanarak sokakta sürüklendi. Çelikok, saldırıyla birlikte iki kolundan da yaralanırken, dehşet anları ve saldırı sonrası görüntüler kameralara yansıdı.

"SOL KOLUMDAN ET KOPARDILAR"

Olayı anlatan Çelikkol, "Yatsı namazından sonra markete meyve almaya gittim. Markete girerken köpek yoktu. Çıktığımda zincirli iki köpek gördüm. Saldırır gibi oldular. Ben o sırada yukarıdaydım. Tekrar içeri girip bir şeyler daha aldım. Merdivenin son basamağında köpeklerin saldırısı ile kendimi yerde buldum. Beni hemen sol bileğimden yakaladılar.

İzmir'de 2 pitbull yaşlı adama saldırdı VİDEO


Zinciri koparmışlar. Köpeğin asıl sahibi de içeride bir şeyler alıyormuş. Market çalışanları haber verince gelip köpeğin ağzından elimi kurtardı ama ortalık kan gölüne döndü. Sol kolumdan et koparmışlar. Sağ elimde de yaralanma var. Bunları dişi köpek yaptı. Erkek köpek de boynumu kokladı. Boğazlı kazağım açık olsa yapışıp beni öldürürdü.” dedi.

"YAVRULATIP TİCARETİNİ YAPIYORMUŞ"

Olay sonrası hemen hastaneye kaldırıldığını belirten Çelikok, şöyle devam etti:
"Hastanede tedavim yapıldı ama beni enfeksiyon birimine de yönlendirdiler. Cuma günü de tekrar aşıya gideceğim moral bozukluğu yaşıyorum. Bu köpekler yasaklı. Pitbull cinsiymiş. Duyduğumuza göre bu dişi ve erkek köpeği yavrulatıp bu işin ticaretini yapıyormuş bu insanlar. Olayla ilgili şikayetçi oldum. Saldırı anında çok korktum. O anda öleceğimi sandım. Köpek korkum yoktu ama şimdi yaklaşır mıyım hiç? Bir köpek havlayınca hemen tedirgin oluyorum.”

İzmir'de 2 pitbull yaşlı adama saldırdı


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