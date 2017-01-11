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İzmir'de 20 araçlık zincirleme trafik kazası

Bornova ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, biri asker 7 kişi yaralandı.

Ajanslar | 11.01.2017 - 12:19
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Ankara Caddesi'nde yoldaki buzlanma nedeniyle 4'ü yolcu otobüsü, biri askeri araç, kamyon, kamyonet, minibüs ve otomobilin de yer aldığı 20 araç kayarak birbirine çarptı.

İzmir'de 20 araçlık zincirleme trafik kazası

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada, 26 AG 708 plakalı otomobilin sürücüsü Seyit Gök (26) olay yerinde hayatını kaybederken, biri er 7 kişi ise yaralandı. Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gök'ün cesedi, olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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