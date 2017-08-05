İzmir'de 20 yaşındaki genç evde ölü bulundu

Anafartalar Mahallesi Sağlık Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinden kötü okular gelmesi üzerine durum polise ve itfaiyeye bildirildi.

YARA İZİ YOK

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin kontrol ettiği dairede, yalnız yaşayan İrfan Okuroğlu'nun cesedi bulundu. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izine rastlanmayan İrfan Okuroğlu'nun cesedi, polisin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kesin ölüm nedenini belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BUNALIMDAYDI İDDİASI

İrfan Okuroğlu'nun 3 yıldır üniversite sınavlarına hazırlandığı, kazanamadığı için bunalımda olduğu iddia edildi.

Üç yıl önce trafik kazasında babasını yitirdiği belirtilen İrfan Okuroğlu'nun yalnız yaşadığı, babaannesinin de aynı apartmanda ancak farklı bir dairede oturduğu belirtildi.

Ölen gencin arkadaşlarının, Okuroğlu'nu 4 gündür görmediklerini söylediği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.