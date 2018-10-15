İzmir'de 22 mültecinin öldüğü kazadan yeni görüntüler

Ege kıyısından tekneyle Yunanistan'ın Samos Adası'na geçmek üzere insan tacirleriyle anlaştıkları öğrenilen, kasasında Suriye ve Irak uyruklu göçmenlerin bulunduğu kamyon, dün saat 08.00 sıralarında Gaziemir'de Değirmençayı Deresi yatağına uçup, ters döndü.

2'Sİ BEBEK 2'Sİ ÇOCUK 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kasadaki göçmenlerin bazıları etrafa savruldu, bazıları da kamyonun altında kaldı. Çevreden geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Faciada 2'si bebek, 2'si çocuk olmak üzere 22 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 9'u çocuk 13 kişi ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan birinin hamile olduğu ve ameliyata alındığı bildirildi.

"BAŞKA YARALI YOK, GİDELİM"

Kaza sonrası olay yerinden geçen Mehmet Eker, kamyonun yaralı şoförünün kendisini durdurduğunu, cep telefonundan birilerini aradığını, ulaşamayınca kendisini hastaneye götürmesini istediğini anlattı.

Eker, “İleride polis var, istersen onlara söyleyelim' dedim. 'Hayır beni taksiye bindir' dedi. Ben de Karabağlar'da taksiye bindirdim. 'Başka kimse var mı' dediğimde 'Tekim' yanıtını verdi. Ben de kaza yerine bakmadım.” dedi.

MENDERES'TEN TEKNEYE BİNDİRECEKTİ

Aydın'ın Söke ilçesinden kamyonla alınan göçmenlerin, Menderes ilçesi sahilinden tekneye bindirilmesi planlanıyordu.

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"FREN BOŞALDI" DEDİ

Görgü tanığının iddiaları sonrası ekipler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki kamyon şoförü Mustafa Yılmaz'ın (35) ifadesini aldı.

İki bacağı kırılan kaçakçı , 'önüne beyaz bir aracın çıktığını, fren boşalınca duramadığını, çarpmamak için ani hareket yapınca dereye uçtuğunu' öne sürdü.

Kaçakçı Mustafa Yılmaz, ticari taksiyle geldiği hastanenin acil servisindeki görevlilere ise “Yüksekten düştüm” dedi.

Bunun üzerine önce travma servisinde tedavi altına alındı ancak daha sonra kaza yaptığını belirtmesi üzerine yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

UYUMUŞ OLABİLİR

Olay yerinde yapılan incelemede fren izine rastlanmadı. Kazanın, insan kaçakçısı şoförün uyuması nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.

Polis raporunda, olumsuz hava etkeninin olmadığına dikkat çekilirken, kazanın nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Mustafa Yılmaz, hastanenin acil servisinden beyin cerrahi polikliniğine böyle götürüldü.

SABIKALI VE EHLİYETSİZ

Mustafa Yılmaz'ın 21 ayrı suça karıştığı, sabıka dosyasının kabarık olduğu ve kamyon kullanabilmek için gerekli 'C sınıfı' ehliyetinin olmadığı belirlendi.