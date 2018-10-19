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İzmir'de 23 kişinin öldüğü göçmen faciasına 11 tutuklama

Menderes ilçesinde 23 göçmenin hayatını kaybettiği kaza sonrası başlatılan soruşturmada 12 kişiden 11'i tutuklandı.

Haber Merkezi | 19.10.2018 - 09:58..
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Menderes ilçesinde Değirmençay'a devrilen kamyonda 23 göçmenin hayatını kaybetmesi sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 2'si Irak uyruklu 11 şüphelinin İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar 'Örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak' suçlamasıyla İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonun sürücüsü Mustafa Yılmaz (35) da sabah saatlerinde Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sonrasında adliyeye sevk edilmişti.

İzmir'de 23 kişinin öldüğü göçmen faciasına 11 tutuklama

Zanlılardan aralarında kamyon şoförü Yılmaz'ın da olduğu 11'i tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada gözaltındaki zanlıların olaya ilişkin ifadelerinde ilginç ayrıntılar da yer aldı. Yasa dışı geçiş organizasyonunda 'kasa' diye adlandırılan zanlının, verdiği ifadede, toplanan paraları Irak uyruklu göçmen kaçakçısıyla paylaşmadığını söylediği öğrenildi.

GEÇİŞ OLDU DİYEREK PARALARI İSTEMİŞ

İfadesinde, kendisine gelen yabancı uyruklu kişinin, cep telefonundan deniz yoluyla önceki geçişlere ait bir arşiv görüntüsü gösterip, geçişin olduğu iddiasıyla toplanan paraları istediğini, kendisinin de 'Beni kimse aramadı' diyerek vermediğini söylediği ifade edildi.

Aydın'dan İzmir yönüne giden Mustafa Yılmaz idaresindeki 09 S 0574 plakalı kamyonun Menderes ilçesinde, Değirmençay'a devrilmesi sonucu 23 göçmen ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı.

İzmir'de 23 kişinin öldüğü göçmen faciasına 11 tutuklama

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