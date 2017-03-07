İzmir'de 250 bin paket kaçak sigara yakalandı

İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Menemen İlçesi'ndeki bir çiftliğe dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Çiftlikte yapılan aramalarda ilk etapta bir sonuç elde edilemedi.

250 BİN PAKET KAÇAK SİGARA YAKALANDI

Ancak ahır benzeri bir yapının dışardan bakıldığında daha uzun olduğunun anlaşılması üzerine, iç kısımdaki duvarda yapılan incelemede, duvar görünümlü düzeneğin ardında gizli bir bölme bulunduğu ortaya çıktı. Buraya giren polisler, gümrük kaçağı 250 bin paket sigara ele geçirdi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında N.G. (43) gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen sigaranın piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 750 bin lira olduğu bildirildi.