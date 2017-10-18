İzmir'de 3 bin kişi kalpaklı Atatürk portresi oluşturacak

İzmir Bayraklı Belediyesi'nin 28 Ekim Cumartesi günü düzenleyeceği etkinlikte saat 19.23'te 3 bin kişi aynı anda zeybek oynayacak ardından da bir ilki gerçekleştirerek, Atatürk'ün renkli kalpaklı portresini oluşturacak.

PROVALAR DEVAM EDİYOR

Bu projenin prova çalışmaları devam ediyor. Farklı yaş gruplarındaki gönüllüler eğitmenler eşliğinde zeybek oynuyor. Öte yandan bu gösteri sonrası Haluk Levent de konser verecek.

"ÇOK FAZLA BAŞVURU OLDU"

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, etkinlik için Cumhuriyet gönüllülerinin ara vermeden çalıştığını belirterek, "Yıllar boyu unutulmayacak etkinliğimize katılmak için Bayraklı'nın dışından da çok fazla başvuru oldu. Vatandaşlar, 'Atatürk için, Cumhuriyet için bu etkinlikte ben de yer almak istiyorum' dedi. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Yine Cumhuriyet Bayramımıza yakışır bir etkinlik gerçekleştireceğiz. İzmir'in çiçekleri Bayraklı'da açacak. Tüm hemşehrilerimizi 28 Ekim akşamı Smyrna Meydanı'na bekliyoruz." dedi.