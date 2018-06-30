İzmir'de 3 hektarlık alanda yangın

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana ve çevredeki meyve bahçelerine sıçradı.

2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 14 arazöz ve 70 kişilik söndürme ekibinin yanı sıra İzmir Büyükşehir ve Ödemiş Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ederken, 3 hektar ormanlık alan ile çevredeki meyve bahçelerinin zarar gördüğü öğrenildi.

Uzundere Mahallesi sakinlerinden Hasan Palaz, yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz bir bilgi edinemediklerini belirterek, çok sayıda meyve ağacına zarar veren alevlerin bazı evlere 50-60 metre kadar yaklaştığını söyledi.