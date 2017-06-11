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İzmir'de 3 kişiyi öldürüp kaldıkları evi yaktılar

Bayraklı ilçesinde yangın çıkan evde pompalı tüfekle vurularak öldürülen 3 kişinin cesedi bulundu.

11.06.2017 - 06:37
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Şevket İnce Mahallesi 2162/3 Sokakta Mehmet Cengiz'e ait evden silah sesi geldiğini duyanlar, polis ekiplerine haber verdi. Ardından evden dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerini de aradı.

İtfaiye tarafından kısa sürede söndürülen yangın sonrası evde 3 kişinin cesedi bulundu. Polis ekipleri yaptıkları incelemede Mehmet Cengiz, oğlu Özkan Cengiz ve Kadir Aslan'ın da pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir'de 3 kişiyi öldürüp kaldıkları evi yaktılar

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 3 kişiyi öldürdükten sonra evi ateşe verip olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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