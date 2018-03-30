taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.845
USD
3,9491
EURO
4,8624
ALTIN
168,34
PETR
69,4400

İzmir'de 3 yeni vize ofisi açılacak

Yunan adalarına geçen yıl Türkiye'den 350 bin Türk vatandaşının gitti. Rekor sayıda vize başvurusundan dolayı İzmir'de yeni vize ofisleri açılacak.

Haber Merkezi | 30.03.2018 - 08:45..
  1. Haberler
  2. Gündem
İzmir'de 3 yeni vize ofisi açılacak

Yunanistan'ın ekonomik kriz yarasına Türk turistler merhem oluyor. Her resmi tatilde, her fırsatta Türkler, Yunan adalarına giderek para saçıyor.

350 BİN TÜRK GEÇTİĞİMİZ YIL YUNANİSTAN'DAYDI

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal'ı makamında ziyaretinde, Yunanistan'ı geçen yıl 350 bin Türk vatandaşının ziyaret ettiğini, Marmaris'ten 40 bin Türk vatandaşının da Rodos'a geçiş yaptığını söyledi.

İzmir'de 3 yeni vize ofisi açılacak

62 BİN VİZE VERİLDİ

Türk vatandaşlarına kolaylık sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Papoulia, İzmir Yunanistan Başkonsolosluğu olarak geçen yıl 62 bin vize verdiklerini kaydetti.

TARİHİ REKOR

Bunun tarihi bir rekor olduğunu dile getiren Papoulia, İzmir'deki Avrupa ülkeleri arasında vize vermede birinci sırada olduklarını bildirdi.

Papoulia, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an İzmir, Antalya, Marmaris, Bodrum vize ofislerimiz var. Talebi karşılamak için Çeşme, Ayvalık ve Kuşadası'nda yeni vize ofisi açacağız. Marmaris, Rodos başta olmak üzere 12 adalara çok yakın. Turizm altyapısına sahip Marmaris ve Rodos, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan yeni uluslararası pazarları hedefleyerek ortak turizm paketleri sunabilirler. İki gün Marmaris'te, iki gün Rodos'ta kalabilirler bu turistler. Turizm, ticaret ve kültür Ege'nin iki tarafını, Marmaris ve Rodos'u birbirine daha fazla yaklaştıracaktır."

İzmir'de 3 yeni vize ofisi açılacak


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozu
Siyasi hayatındaki 50 yılın sonunda sol duyusu olduğunu keşfeden Temel Karamollaoğlu sıkılmış yumruk pozları veriyor ama ittifak kurduğu grupların tokadını yemesi yakındır.
Kılıçdaroğlu'nu büyücü efektiyle süsleyen CHP'li vekil
CHP'li Tacettin Bayır, Kılıçdaroğlu'nu Facebook'tan canlı yayınlamak isterken şekilden şekile soktu.
Siirt'te 6 korucu şehit oldu
Ormanardı üs bölgesine PKK'lı teröristler saldırdı. Saldırıda 6 korucu şehit oldu, 3 korucu ve 4 asker yaralandı.
Kürtler Camii'nin adı Türkler Camii oldu yalanı
Kilis Küçük Çarşı Sokağı’nda 17. yüzyıldan kalma Kürtler Camii'nin adının Türkler Camii olarak değiştirildiği yönünde provokatif haberler çıktı. Ancak işin aslı öyle değildi caminin adı hiç değişmedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Siirt'te 6 korucu şehit oldu

Siirt'te 6 korucu şehit oldu

175
YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı

YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı

183
Skenderbeu'ya şikeden 10 yıl men cezası verildi

Skenderbeu'ya şikeden 10 yıl men cezası verildi

66
Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 ölü

Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 ölü

23
Tesla 123 bin aracını geri çağırdı

Tesla 123 bin aracını geri çağırdı

18
ABD'de halk veri sızıntılarından korkuyor

ABD'de halk veri sızıntılarından korkuyor

19
Kılıçdaroğlu'nu büyücü efektiyle süsleyen CHP'li vekil

Kılıçdaroğlu'nu büyücü efektiyle süsleyen CHP'li vekil

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM