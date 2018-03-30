İzmir'de 3 yeni vize ofisi açılacak

Yunanistan'ın ekonomik kriz yarasına Türk turistler merhem oluyor. Her resmi tatilde, her fırsatta Türkler, Yunan adalarına giderek para saçıyor.

350 BİN TÜRK GEÇTİĞİMİZ YIL YUNANİSTAN'DAYDI

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal'ı makamında ziyaretinde, Yunanistan'ı geçen yıl 350 bin Türk vatandaşının ziyaret ettiğini, Marmaris'ten 40 bin Türk vatandaşının da Rodos'a geçiş yaptığını söyledi.

62 BİN VİZE VERİLDİ

Türk vatandaşlarına kolaylık sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Papoulia, İzmir Yunanistan Başkonsolosluğu olarak geçen yıl 62 bin vize verdiklerini kaydetti.

TARİHİ REKOR

Bunun tarihi bir rekor olduğunu dile getiren Papoulia, İzmir'deki Avrupa ülkeleri arasında vize vermede birinci sırada olduklarını bildirdi.

Papoulia, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an İzmir, Antalya, Marmaris, Bodrum vize ofislerimiz var. Talebi karşılamak için Çeşme, Ayvalık ve Kuşadası'nda yeni vize ofisi açacağız. Marmaris, Rodos başta olmak üzere 12 adalara çok yakın. Turizm altyapısına sahip Marmaris ve Rodos, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan yeni uluslararası pazarları hedefleyerek ortak turizm paketleri sunabilirler. İki gün Marmaris'te, iki gün Rodos'ta kalabilirler bu turistler. Turizm, ticaret ve kültür Ege'nin iki tarafını, Marmaris ve Rodos'u birbirine daha fazla yaklaştıracaktır."