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İzmir'de 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi

İzmir'in Aliağa İlçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor.

İHA | 12.03.2018 - 20:24..
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Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

SİGARA KAÇAKÇILARINA GEÇİT YOK

Durdurulan aracın sürücüsünün isminin A.R.Ş. olduğu ve araç içerisinde değişik markalarda toplamda 305 kilogram olan 61 paket kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi. Ele geçirilen kaçak tütünler muhafaza altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi

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