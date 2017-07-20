İzmir'de 32 polise FETÖ gözaltısı

FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenerek, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevlerinden ihraç edilen emniyet personeline yönelik, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenledi.

17 KİŞİ ARANIYOR

Operasyon kapsamında aranan 49 şüpheliden 32'si gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer 17 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.