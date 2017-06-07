İzmir'de 33 Suriyeli kaçak yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Haziran'da Yeşillik Caddesi'nde park halindeki iki minibüste kaçakların bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
33 SURİYELİ, 11 CAN YELEĞİ
Minibüslere yapılan baskında 33 Suriyeli yakalanırken, 11 can yeleği ele geçirildi.
ORGANİZATÖRLER TUTUKLANDI
Suriyelileri yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine kaçırmaya çalıştıkları iddia edilen Suriye uyruklu M.B. (20), A.E. (29) ile Türk vatandaşları R.Ç. (25) ve B.A. (25) gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.