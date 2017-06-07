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İzmir'de 33 Suriyeli kaçak yakalandı

Karabağlar ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için hazırlık yapan 33 Suriyeli emniyet güçleri tarafından yakalandı.

07.06.2017 - 13:51
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Haziran'da Yeşillik Caddesi'nde park halindeki iki minibüste kaçakların bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

33 SURİYELİ, 11 CAN YELEĞİ

Minibüslere yapılan baskında 33 Suriyeli yakalanırken, 11 can yeleği ele geçirildi.

ORGANİZATÖRLER TUTUKLANDI

Suriyelileri yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine kaçırmaya çalıştıkları iddia edilen Suriye uyruklu M.B. (20), A.E. (29) ile Türk vatandaşları R.Ç. (25) ve B.A. (25) gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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