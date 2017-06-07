İzmir'de 33 Suriyeli kaçak yakalandı

İran'ın en çok korunan yeri olan Ayetullah Humeyni'nin türbesi silahla tarandı. Bombalı saldırıya uğradı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2017 yılında aldığı zam oranı yüzde 11.5'e yükselirken, en düşük maaş 1.064 liraya çıkacak.

Türk polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin Süveyş Kanalı açıklarında operasyon yaptığı Kongo bayraklı gemide 1 ton 71 kg eroin ele geçirildi.

7

Paris'te terör korkusu

Askerlerin de sokağa indiği Fransa'da, yaşanan en ufak olayda bile güvenlik güçleri bölgeye akın ediyor. Ülke, terör alarmıyla yaşıyor.