İzmir'de 35 kaçak yakalandı

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Aslan tüm güzelliğini sergiliyor

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1 HDP'den CHP'ye PKK tepkisi HDP'li Ahmet Yıldırım, TSK'nın PKK mevzilerini vurmasına tepki göstermeyen CHP'yi eleştirdi.

2 Beştepe'de Erdoğan-Akar görüşmesi Sincar'da terör örgütü PYD'ye ait hedeflerin vurulmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı ilk kez bir araya geldi.

3 Tottenhamlılar yanlışlıkla kendi taraftarını dövdüler Chelsea ile Tottenham arasında oynanan FA Cup yarı final mücadelesi sonrasında trajikomik bir olay yaşandı.

4 Nepal'de yürüyüşçü 47 gün sonra kurtarıldı Himalayalar bölgesinde kaybolan ve 47 gündür haber alınamayan Tayvanlı iki yürüyüşçüden biri sağ kurtarıldı.

5 Bitlis'te 2 ton patlayıcı ele geçirildi Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait depoda 2 ton patlayıcı bulunduğu bildirildi.

6 Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezası Fenerbahçe maçındaki saha olayları nedeniyle Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi.